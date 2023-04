Cinema: “Tenho Sonhos Elétricos”, a genuinidade e o olhar afiado de Valentina Maurel

Esta longa-metragem de estreia de Valentina Maurel (n. 1988), cineasta costa-riquenha e francesa, justifica em pleno os pergaminhos conquistados em Locarno do ano passado, de onde saiu distinguida com Leopardos para Melhor Realização, Melhor Atriz e Melhor Ator, coisa rara num festival daquela importância. Maurel está sediada já há algum tempo em Bruxelas mas continua a trabalhar na Costa Rica. Rodado na capital daquele país da América Central, San José, “Tenho Sonhos Elétricos”, de facto, é um dos filmes latino-americanos mais genuínos dos últimos anos, contornando as convenções do modelo coming of age tão frequente em obras debutantes.

