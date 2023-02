“Os Espíritos de Inisherin”, o filme que teve como “ponto de partida a rutura de uma relação de amizade”

Quando fica bêbado, depois de longas purificações da alma com aquela cerveja espessa, escura, que, na Irlanda, é tão símbolo da pátria como a bandeira ou o catolicismo, ele até é um tipo com quem é agradável estar. Pelo menos é o que diz Colm Doherty/Brendan Gleeson, seu amigo de todos os dias, ao longo dos anos, de fim de tarde no pub do lugar onde reina uma desolação de densidade da espécie humana tão incisiva que não são de estranhar amizades do peito como a que se trava com a burrica “Jenny”. Só que, na maior parte do tempo, Pádraic/Colin Farrell (de apelido Súilleabháin, impenetravelmente gaélico) é um chato, aborrecendo os circunstantes em geral e Colm em particular, até à exasperação. Não que ele faça alguma coisa exuberantemente aborrecida, não, ele é, na definição deveras oportuna dos que se dedicaram ao exame científico da coisa, um existenchatista (uma pessoa que é chata porque existe, na taxinomia proveitosa do “Tratado Geral dos Chatos”, de Guilherme Figueiredo). Tudo se passa numa pequena ilha ao largo da Irlanda, corre o ano de 1923. Do outro lado do curso de mar que a separa da terra-mãe, ruge, cruenta, a guerra civil.

