O futuro em “Avatar” não é um mundo perfeito: toda a história do megalómano projeto de James Cameron

courtesy of 20th century studios

Filmes de grande produção distribuídos e exibidos em larga escala pelos estúdios americanos, os chamados blockbusters, há muitos desde os tempos que Spielberg inventou “Tubarão” e George Lucas lançou “Star Wars”. Depois a experiência evoluiu, década após década, com mais ou menos autorismo, por razões mercantilistas, e degenerou com a moda das sequelas e dos projetos superinflacionados ao nível do marketing, até aos tempos da pré-pandemia, em que praticamente tudo o que estava a ser lançado neste campo nos chegava desprovido de interesse digno de nota.