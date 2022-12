David Ernaux-Briot, filho de Annie Ernaux, recorda a passagem da família por Portugal: “Nunca mais esqueci o arroz-doce”

Annie Ernaux — Os Anos Super 8”, ou simplesmente “Les Années Super 8” — uma homenagem à película favorita dos home movies, muito em voga nos anos 60 e 70, antes do advento do vídeo —, surgiu em contraciclo quando foi pela primeira vez mostrado ao mundo, em maio passado, na Quinzena dos Realizadores de Cannes. Nos grandes festivais, tudo é atropelo e azáfama, pressa, um rebuliço constante. Mas este filme trabalha em sentido absolutamente inverso e convida-nos para outras marés, pois tudo aqui é intimismo a folhear com vagar as memórias e o tempo, pese embora a jornada, muito mais intranquila do que a voz doce, em off, que nos acompanha.

