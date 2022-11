Cinema: a investigação do “The New York Times” que levou à derrocada de Harvey Weinstein deu um filme

Megan Twohey (Carey Mulligan) e Jodi Kantor (Zoe Kazan), duas jornalistas do “New York Times”, mal se conheciam naqueles meados de 2016 em que a primeira metade deste filme decorre. Trabalhavam em áreas distintas de um jornal que... é um mundo. “Ela Disse”, bom filme sobre o jornalismo, serve também para nos recordar disso e que ainda há jornais assim. As duas mulheres atravessavam períodos pessoais delicados. Megan acabara de ser mãe e estava ainda “com as hormonas fora de controlo”, Jodi já passara pela experiência mas ainda tinha um bebé de berço a seu cargo.

O filme deixará sempre em segundo plano a privacidade destas vidas, doseando q.b. para manter as personagens credíveis, ou não fosse esta uma adaptação cinematográfica (com guião de Rebecca Lenkiewicz) baseada no livro homónimo que Megan e Jodi publicaram em 2019. Mas “Ela Disse” não é a história destas duas mães guerreiras. É muito mais uma descrição detalhada, factual, da corajosa investigação que levaram a cabo e das consequências que ela trouxe ao mundo e à vida social do Ocidente.

A ponta do icebergue chamou-se Donald Trump. Relatos de algumas mulheres molestadas no trabalho em empresas do então homem de negócios haviam chegado aos ouvidos de Jodi, boatos de coação emocional e psicológica, assobios e “apalpadelas” (palavra que será frequente neste filme), mas a jornalista nada encontrava de concreto e de plausível — e, pior, nenhuma das “apalpadas” queria falar em público, claro.

Em seguida vieram as eleições americanas. Trump bate a democrata Hillary Clinton against all odds e toma posse em janeiro de 2017. Lá ficou o assunto, se não encerrado, pelo menos comprometido: que sucesso teria uma investigação contra o recém-empossado Presidente dos Estados Unidos?