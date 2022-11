“Uma Bela Manhã”, novo filme de Mia Hansen-Løve, mostra-nos uma mulher na encruzilhada

“Uma Bela Manhã” é um curativo para Mia Hansen-Løve. As suas propriedades medicinais tanto se aplicam à vida como à obra desta cineasta francesa de 41 anos. Mia não se importaria que este aspeto fosse aqui sublinhado com um certo atrevimento. Se nunca realizou documentários sobre ela própria, a verdade é que a sua vida, ainda que em doses variáveis, tem passado em filigrana por todas as oito longas-metragens de ficção que realizou nestes últimos 15 anos. Casos houve em que as histórias foram decalques biográficos diretos. Noutros, talvez não tenham sido mais do que estados de espírito, sopros momentâneos, impressões causadas por algum encontro ou por algum lugar. No caso de “Uma Bela Manhã”, a inspiração biográfica não deixa contudo margem para dúvidas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler