Este é o grito de “Libertad” de Clara Roquet, com a adolescência e os preconceitos de classe como temas fortes

O título desta primeira obra de Clara Roquet (Barcelona, 1988) — e foi a cineasta que o disse aquando da estreia de “Libertad” na Semana da Crítica de Cannes 2021 — inspirou-se nas travessuras da personagem homónima inventada por Quino para a BD “Mafalda”. Dentro do filme, é nome com outro significado. É que Nora (Maria Morera), de 14 anos, já disse adeus à infância quando a história começa. Nora é a filha mais velha de uma família abastada de Barcelona a cumprir férias de verão na belíssima casa que eles têm na Costa Brava. Sente-se presa nas dúvidas deste tempo de passagem, fala pouco, faltam-lhe confidentes. A mãe, Teresa (Nora Navas), mal se dá conta do que a filha atravessa, sabe-se depois que tem a cabeça noutro lugar. A avó, madame de finíssimo trato e dona do paradisíaco domicílio (chama-se Ángela, é um papel superior de Vicky Peña) sofre de Alzheimer em estado avançado e também não pode ajudar a miúda.

