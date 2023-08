O último fôlego da tauromaquia em Espanha: Morante de la Puebla e Roca Rey, rivalidade em tempo de crise

A

s crónicas contam que numa tarde de touradas em Madrid, no verão de 1870, Salvador Sánchez Povedano, conhecido no mundo das touradas como Frascuelo, dedicou uma faena ao seu grande rival do momento, Rafael Molina Sánchez, “Lagartijo”, cuja presença na praça lhe tinha sido assinalada. Durante a volta à arena com que o matador foi premiado, Molina não só agradeceu a dedicatória, como ofereceu ao rival um valioso relógio de ouro. A partir daí, ambos, até então envolvidos num dos mais virulentos confrontos artísticos da época, tornaram-se amigos inseparáveis. No enterro de Frascuelo, Lagartijo, ajoelhado, chorou amargamente sobre o caixão do adversário e amigo.