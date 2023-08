Kit para sair do ninho: montar casa para um universitário por €350

A varinha mágica já não vai faltar na casa para onde Margarida Moura vai viver durante o próximo ano letivo. A jovem de 20 anos prepara-se para “deixar” a casa dos pais em Cela, no concelho de Alcobaça, para se instalar num apartamento na Cruz D’Areia, em Leiria, e o pequeno eletrodoméstico de cozinha faz parte do enxoval. Este é apenas um item de uma longa lista que inclui lençóis, toalhas de banho, louça, utensílios de cozinha e tudo o que é necessário para sobreviver fora do ninho.

Depois de muita procura e alguma sorte à mistura, garantiu um quarto numa casa que partilhará com outras três raparigas — duas delas colegas de turma. É próxima da escola e “o senhorio é cinco estrelas”. Ultrapassado o primeiro desafio e antes da grande mudança, são várias as questões que se impõem: o quarto está equipado? Só tem a mobília? E a cozinha? É preciso levar pratos, panelas ou tachos e utensílios? E eletrodomésticos, é preciso comprar? No caso da futura aluna de Educação Básica na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, do Politécnico de Leiria, o quarto e a cozinha já estão equipados, pelo que a bagageira do carro irá mais leve.

Enquanto o país aguarda pela publicação dos primeiros resultados de acesso ao Ensino Superior, este domingo, são milhares os futuros estudantes que começam a fazer as malas e a preparar-se para deixarem o conforto da casa onde cresceram. Além do nervosismo próprio da mudança, há ainda uma logística que tem de ser cumprida, começando desde logo pela procura de uma casa. Para Margarida, este foi “o maior stresse” devido aos preços elevados, com as opções mais económicas a situarem-se longe da escola. “Foi péssimo”, reforça em entrevista ao Expresso.

A seguir o sonho de ser educadora de infância, confessa que já se sente nervosa com a mudança, mas o facto de não ser o primeiro ano naquela escola facilita a transição. É que o próximo ano letivo será o primeiro de Margarida no curso de Educação Básica e também a viver fora de casa dos pais, mas não será uma estreia no Ensino Superior. No ano passado integrou a turma de Educação Social, curso que gostou, mas que rapidamente percebeu não ser o mais indicado. “Desde a creche que digo que quero ser educadora de infância”, aponta.

Resolvidas as necessidades essenciais do quarto, é hora de acrescentar os pormenores que trazem para a nova morada o sentimento de estar em casa. No caso de Margarida são os ambientadores a que está habitua­da — ou “cheirinhos”, como gosta de lhes chamar — e uma planta, uma Bromélia que lhe foi oferecida.

No primeiro ano a solução passou por fazer o caminho Alcobaça-Leiria e Leiria-Alcobaça nos dias das aulas, mas este ano espera-lhe uma carga horária maior e as viagens “iam tornar-se cansativas”. Sair do ninho e viver a experiência da faculdade no seu pleno tornou-se o caminho a seguir.

A partir daí, foi através das páginas de internet de cinco marcas de mobiliário e produtos para a casa que enchemos um carrinho de compras. A começar no mais básico, como a cama, o estrado ou o colchão e a terminar no mais supérfluo, como uma vela com “cheiro a casa”.

O mobiliário revelou ser o mais caro, com a cama completa, a secretária e a cadeira a ultrapassarem os 200 euros. A almofada e a colcha também retiram uma boa parte do orçamento, à semelhança do trem de cozinha ou até do conjunto de talheres. Neste ponto, deixamos a salvaguarda de que as opções apresentadas não são necessariamente as mais económicas, mas resultam de uma pesquisa que procurou apresentar várias soluções, disponibilizadas por diferentes marcas que, ainda assim, são conhecidas pelo equilíbrio entre a qualidade e o preço.

Compras e contas feitas, ficam sem resposta questões a que o estudante dificilmente conseguirá fugir: a roupa provavelmente não vai cheirar como a de casa, mesmo que se use um amaciador igual; a sopa não terá o mesmo sabor, mesmo que se siga a receita à risca; o conforto da casa de infância será difícil de replicar (se não mesmo impossível) na nova morada. Por outro lado, o crescimento individual é diário, rápido e intenso. Está quase na hora de fazer as malas e partir na aventura — a primeira fora do ninho, mas bem equipada.