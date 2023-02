Ruy de Carvalho: “A vida é para ser vivida. Ninguém deve morrer antes”

O encontro com Ruy de Carvalho aconteceu no palco no qual conta alguns dos episódios mais importantes e engraçados da sua vida, enquanto actor. Apressado, com “coisas para fazer”, o ator posou para o fotógrafo, no palco onde faz de si próprio e no qual apresenta “Ruy, a história devida”. António Pedro Ferreira pediu-lhe para fechar a boca, ao que o actor respondeu: “Porque é que quer que feche a boca? As ditaduras é que querem que tenhamos a boca fechada”. A entrevista foi breve, e as respostas dadas de modo enérgico. Aos 96 anos (completa a 1 de março), o ator já tem planos para o que vem a seguir. Um filme em Espanha. No dia a seguir à entrevista, que teve lugar em Oeiras, o ator – que é o “segundo mais velho do mundo em atividade, e o primeiro em Portugal” – tinha espetáculo em Barcelos, provando como diz que a vida é para ser vivida, pois a morte é um segundo.

