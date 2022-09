Perfil: o doce perigo de Giorgia Meloni, a 'pasionaria' da extrema-direita italiana

Por trás de uma aparência, aparentemente inofensiva, há em Giorgia Meloni algo entre Evita Perón, Madonna e a vizinha de casa, o que é enganoso e ao mesmo tempo sedutor. Aos 45 anos, líder do partido Irmãos de Itália (Fratelli d’Italia, ou FDI,​ na sigla italiana) e provável primeira-ministra após as eleições do próximo dia 25 de setembro. Meloni não é fascista tampouco neofascista. Como se tivesse ressuscitado o Partido Nacional Fascista (PNF) de Benito Mussolini — apesar de uma parte dos seus militantes praticarem a tradicional saudação fascista, se envolverem com bandeiras do fascismo, se reunirem ao redor de altares fascistas e espancarem os adversários quando consideram isso necessário.

Os problemas ou as dúvidas que surgem se Meloni vier a ser a próxima primeira-ministra não são estes, mas outros, e provavelmente mais preocupantes.