Exclusivo A Revista do Expresso “Putin viu a queda do Muro de Berlim como uma catástrofe geopolítica”: Anne Applebaum, a “sovietologista”, numa grande entrevista

É uma das vozes mais solicitadas para analisar as mudanças políticas do presente. O profundo conhecimento que tem do Leste europeu e da mentalidade nascida do sentimento de perda pós-soviética já lhe valeram o rótulo de “sovietologista”. Especialista em Estados autoritários, avisa que se acredite no que Orbán diz porque é o que vai mesmo fazer. Tal como dissera que Putin já desde 2007 revelava as suas intenções

Há 53 minutos