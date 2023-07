Bondalti quer apostar em até três fábricas de "lítio verde"

A Bondalti, liderada por João de Mello, admite investir cerca de 1200 milhões de euros, juntamente com outros sócios, em até três fábricas de tratamento de lítio, disse o presidente executivo em entrevista ao Jornal de Negócios publicada esta quarta-feira, 12 de julho.

A Lifthium, empresa criada pela Bondalti para esta potencial linha de negócio, quer “ser um dos maiores produtores de lítio verde na Europa”, indicou o gestor.

João de Mello admitia em agosto do ano passado, em entrevista ao Expresso, ter uma fábrica-piloto em Estarreja para a produção do chamado “lítio verde”. O projeto atrasou-se, admite agora em entrevista ao “Jornal de Negócios”. “Temos neste momento um piloto no Canadá. A ideia é, atingindo cerca de mil horas desse piloto, investirmos em Estarreja numa fábrica mais demonstradora para depois tomarmos uma decisão de investimento numa fábrica maior”, disse o presidente executivo da Bondalti.

Em 2024, a empresa prevê tomar essa decisão de investimento, admitindo, no futuro, ter até três unidades de produção de lítio verde, cada uma representando um investimento potencial de 400 milhões de euros. Este investimento total de 1200 milhões de euros seria feito em associação com parceiros.



“A nossa estratégia passará por ter no mínimo duas fábricas até 2030 e, eventualmente, uma terceira já em pensamento ou em desenvolvimento nessa altura (…), queremos fazer em Estarreja porque é o nosso polo principal. Uma segunda fábrica já não será em Estarreja mas será eventualmente em Portugal ou numa geografia mais eficiente”, admitindo Espanha como eventual destino, disse ainda João de Mello.