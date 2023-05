Naufrágio do Bolama: Supremo Tribunal de Justiça confirma condenação de empresa do grupo Salvador Caetano

O Supremo Tribunal de Justiça condenou, segundo o jornal “Público”, uma empresa ligada à Salvador Caetano a pagar uma indemnização ao filho de uma das vítimas mortais do naufrágio do navio Bolama. Esta é a terceira condenação do armador da embarcação, uma sociedade que dá pelo nome de Crustacil e que está suspensa há pelo menos seis anos.

O navio Bolama afundou-se por causas desconhecidas em 1991 e provocou 30 vítimas mortais. O navio pesqueiro tem sido, ao longo dos anos, alvo de diversas teorias de conspiração. Agora, os juízes entendem que o naufrágio só pode ter ficado a dever-se a negligência do armador, que terá pedido alterações no navio que terão comprometido a sua estabilidade. Para o Tribunal da Relação de Lisboa, o naufrágio “constitui notória expressão do perigo da atividade de ensaio náutico de navegação e pesca levada a cabo” pela Crustacil.