Quase 8% dos partos feitos em 2021 foram realizados nas seis urgências obstétricas em risco de fechar

As seis urgências em risco de fechar fizeram 7,8% do total de partos em 2021. Segundo o jornal "Público", a comissão de especialistas nomeada pelo Governo teve por base o número de partos e a distância entre hospitais para propor a concentração das urgências de ginecologia e obstetrícia de seis hospitais do país.

Duas das urgências situam-se na região Norte – nos hospitais de Famalicão e Póvoa de Varzim -, outras duas no Centro - Guarda e Castelo Branco - e mais duas em Lisboa e Vale do Tejo - Vila Franca de Xira e Barreiro. Destas seis, só o hospital de Vila Franca de Xira é que fez mais de 1500 partos no ano passado. O de Castelo Branco teve menos do que um parto por dia (317 anuais).

No total são “seis hospitais onde tecnicamente foi considerado seguro que o bloco de partos e urgência de ginecologia pudessem ser divergidos para outra instituição que ficasse mais perto com base numa série de critérios, como o número de partos, a distância e os cuidados intensivos neonatais”, explica o coordenador da comissão, Diogo Ayres de Campos.