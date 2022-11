Ensino Superior: candidaturas de alunos estrangeiros sobe 36%, dois terços são brasileiros

Há cada vez mais estudantes internacionais pelo Ensino Superior português. Apesar de ainda ser cedo e a fase de candidaturas ainda estar a decorrer, os números registados indicam uma tendência clara. Por comparação com há um ano, a procura aumentou 36%, avança o “Jornal de Notícias.

Até à data, as instituições já validaram 7507 candidaturas, quase dois terços de alunos brasileiros. “Por esta altura, no ano passado, tínhamos 5500”, disse João Sobrinho Teixeira, secretário de Estado do Ensino Superior, em declarações ao jornal.

Até ao final de outubro, quando fecham as candidaturas, a expectativa “é que haja 15 mil validadas”, afirmou o secretário de Estado, explicando que os processos correm agora pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares, para efeito de vistos.

De acordo com o governante, está a registar-se também um aumento da procura por instituições do interior do país. Do total de candidaturas validadas, 40% são para o interior, destacando-se os politécnicos, por exemplo, de Beja (241 candidatos), Castelo Branco (359) e Portalegre (80), que “aumentaram mais de 100% face ao ano passado”, disse.