Novo Banco separa contas e apresenta resultados com e sem legado do BES

O Novo Banco vai apresentar contas hoje, mas num registo diferente de trimestres anteriores: a instituição liderada por António Ramalho irá divulgar dois balanços e duas demonstrações de resultados, além das contas consolidadas, conta o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira. De um lado ficará a atividade estratégica do Novo Banco. Do outro, o legado do BES.

O Novo Banco, instituição criada em 2014 para ficar com parte da atividade bancária do BES, é detido em 75% pelo fundo norte-americano Lone Star e em 25% pelo Fundo de Resolução. Neste momento, o banco ainda é penalizado pelo legado deixado pela entidade que era liderada por Ricardo Salgado.

Pelo que apurou o “Negócios”, para se “libertar” deste legado, pelo menos nas contas, a instituição decidiu que, quando revelar os números anuais, vai apresentar um balanço apenas com a atividade estratégica, que representa cerca de 80% do negócio e onde se incluem os ativos que vão ser desenvolvidos, tal como a operação em Portugal e Espanha.

Já num segundo balanço ficará tudo o que é considerado não estratégico: todos os ativos que estão em processo de desinvestimento, como a operação em Cabo Verde, a sede em Londres e a seguradora GNB Vida. Neste balanço ficam também todas as carteiras de crédito malparado e imóveis que o Novo Banco está a vender, garante o matutino.