Rankings. Um mapa sem vermelhos: todos os concelhos com exames nacionais do secundário tiveram média positiva

Os 274 concelhos do país com escolas secundárias tiveram média positiva. A média mais baixa – 10,3 valores – registou-se no Nordeste, nos Açores, e a mais alta – 14,4 valores – na Trofa. Para além da Trofa (Porto), também Castro Verde (Beja) e Manteigas (Guarda) tiveram resultados médios nos exames nacionais acima do patamar mais alto: 14 valores. Nesta comparação há que ter em conta, no entanto, que os municípios têm populações escolares de dimensão muito diferente. Assim, enquanto na Trofa realizaram-se mais de mil provas, em Manteigas o número rondou a meia centena.

O distrito do Porto destaca-se pela positiva, com dois terços dos seus concelhos com médias acima de 13 valores. Bragança e a Região Autónoma dos Açores apresentam os valores mais baixos, com mais de metade dos seus concelhos abaixo de 12 valores.

Açores

Nos Açores, Santa Cruz das Flores é o único do arquipélago com um valor acima de 13 valores. Nordeste (São Miguel), Santa Cruz da Graciosa e Calheta (S. Jorge) apresentam médias abaixo de 11 valores. Ponta Delgada e Angra do Heroísmo registam valores semelhantes: 12,6 e 12,7 respetivamente.

MADEIRA

Santana tem a média mais alta da Região Autónoma da Madeira: 13 valores. O Funchal tem a terceira – 138.º a nível nacional – com 12,5 valores. A ilha do Porto Santo alcança uma média de 12,1 valores.