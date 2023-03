Marcelo espera que Costa tenha razão sobre o PRR, dia 31 vai para o terreno "verificar"

O Presidente da República vai no dia 31 para o terreno “verificar” como está a correr a execução do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). O anúncio foi feito pelo próprio Marcelo esta quarta-feira, à margem da iniciativa Músicos em Belém. Questionado sobre se confia nas palavras do primeiro-ministro que, na terça-feira, voltou a garantir que o PRR está em bom ritmo de execução, o PR lembrou que tem sido essa a sua preocupação e anunciou: “Vou, aliás, para o terreno no dia 31 para verificar isso mesmo.”

A ida do Presidente do terreno já tinha sido anunciada até no âmbito da reunião que decorreu no mês passado com o Governo para fazer avaliação do PRR, mas ainda não havia data. E a data é o dia seguinte ao primeiro aniversário do atual Governo, que Marcelo ainda recentemente disse ser uma “maioria requentada”, em entrevista à RTP e ao Público. Entrevista a que voltou nestas declrações aos jornalistas, anunciado que pode ter sido a última antes de deixar Belém.

“Achei que este era o momento para a fazer o balanço à luz do que disse na posse do Governo. Esta entrevista é um ponto da situação e um ponto virado para o futuro”, justificou. “Não vou comentar a minha própria entrevista”, ainda disse o Presidente, mas acabou por ser Marcelo a comentar-se a si próprio, reforçando, mais uma vez, que tem sido uma preocupação “desde sempre” a necessidade de “haver uma alternativa governativa”.

O Presidente aproveitou já para adiantar, que em 2024, por causa da eleições europeias, e em 2025, por causa das autárquicas e dos congressos partidários que venham a ter lugar, não dará entrevistas por ocasião do aniversário da posse. A entrevista da semana passada, portanto, “será a última, senão das ultimas entrevistas que darei no meu mandato”, prometeu.