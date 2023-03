Reforço da "manutenção" é "prioridade do presente e do futuro" das Forças Armadas, defende Marcelo

“ Sem manutenção há riscos de degradação das capacidades miltiares portuguesas ”, avisou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, à margem da visita à prova de elite da Liga Mundial de Surf (WSL), que decorre na Praia de Supertubos, em Peniche. A manutenção é “ uma das prioridades no presente e no futuro próximo”, não só na Marinha, mas nos outros ramos, reforçou o chefe de Estado.

O Presidente da República não quis comentar em concreto o caso dos 13 militares que se recusaram a embarcar numa missão da Marinha , mas aproveitou a ocasião para salientar como a manutenção de equipamento tem de ser uma prioridade do presente e do futuro das Forças Armadas Portuguesas.

Quanto ao caso em concreto que aconteceu no fim-de-semana, o PR diz que está a acompanhar e que aguardará pelas investigações. “Tenho acompanhado, como imaginam, tudo o que se tem passado, em contacto com a senhora ministra da Defesa Nacional, e por um lado está em curso uma fiscalização, que deve ter começado, com uma equipa que seguiu para a Madeira e que chegou lá hoje, para verificar o que se passa com o navio, e por outro lado o apuramento do porquê da atitude dos militares, que apresentaram um conjunto de razões para fundamentarem a sua posição”, afirmou Marcelo, que visitou a praia acompanhado por Pedro Santana Lopes, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz.

Os dois políticos foram muito saudados pela pessoas que estão a assistir às provas e tiraram várias fotos e selfies. O Presidente da República salientou a importância da MEO Rip Curl Pro Portugal, terceira etapa do circuito principal da WSL, para a promoção de Portugal. A prova arrancou no sábado e o período de espera decorre até 16 de março.