Mariana Mortágua: “Habitação é uma desculpa para uma pirraça fútil e inútil entre o Governo e o Presidente”

Bandeira do Bloco, que começa esta sexta-feira a sua rentrée, a crise da habitação vai levar os militantes do partido à rua na manifestação de 30 de setembro. Para a coordenadora bloquista, as medidas do PS não resolvem nada

Não vê nada de positivo no Mais Habitação?

O programa não resolve o problema, não resolve o do alojamento local (AL), não tem medidas para baixar rendas ou os juros. Não chega a ser um paliativo. Introduz uma série de benefícios fiscais que já existiam, medidas que já estavam em vigor e não resolveram o problema. E têm o efeito perverso de subsidiar a atividade imobiliária. O problema da habitação em Portugal é uma catástrofe. A pandemia ensinou-nos que quando a situação é excecional, é preciso medidas excecionais: é assim que temos de encarar a habitação.