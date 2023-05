PSD retira confiança política a deputado Joaquim Pinto Moreira, arguido na Operação Vórtex

O PSD retirou a confiança política ao deputado Joaquim Pinto Moreira, que na sexta-feira anunciou a intenção de retomar o mandato parlamentar dois meses depois de o ter suspendido na sequência da sua constituição como arguido na Operação Vórtex. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo presidente do partido, Luís Montenegro, após a reunião da sua comissão permanente na sede nacional dos sociais-democratas, em Lisboa. Na conferência de imprensa, o líder do PSD anunciou ainda uma investigação à escolha dos candidatos para Lisboa nas eleições autárquicas de 2017, que estão no centro da Operação Tutti Frutti, que cita o deputado Carlos Eduardo Reis.

“O PSD não se conforma nem quer contribuir para a degradação da política e, por isso, faz diferente. Não nos escondemos atrás do jargão ‘à política o que é da política, à justiça o que é da justiça’”, sublinhou, referindo-se ao que o primeiro-ministro costuma dizer nestes casos. “Não ignoramos as questões políticas e éticas”, reforçou. Para Montenegro, a retoma do mandato de Pinto Moreira devia ter sido coordenada com a direção do partido, à semelhança do que aconteceu com a sua suspensão. Assim, o deputado “deixará de expressar” a posição do PSD, ainda que possa continuar a integrar a bancada social-democrata se for esse o seu desejo – ou seja, não terá de passar necessariamente a deputado não inscrito.

Sob sua proposta, prosseguiu, “a comissão permanente decidiu solicitar ao Conselho de Jurisdição a abertura de um inquérito de processo de sindicância interna sobre os termos em que foram escolhidos os candidatos autárquicos em Lisboa em 2017”. Com isso pretende-se “afastar qualquer possibilidade de o PSD ter escolhido candidatos na base do entendimento com outros partidos”. No caso de tal ter acontecido, Montenegro deixou a garantia: “Seremos implacáveis e intransigentes.”