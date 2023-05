Tutti Frutti: deputado do PSD visado diz não estar disponível para ser o “idiota útil” para derrubar dois ministros e um Governo

A decisão do líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, de levar a Operação Tutti Frutti ao debate de quarta-feira com o primeiro-ministro deixou muitos deputados do partido desconfortáveis. Na reunião do grupo parlamentar, Carlos Eduardo Reis, cujo nome surge na investigação, afirmou: “Não estou disponível para ser o idiota útil numa demanda de quem quer derrubar dois ministros e um Governo, mesmo que isso dê jeito ao PSD.”