Decisão de Pinto Moreira de voltar ao Parlamento “apanhou todos de surpresa”: “não houve articulação com a direção”

A direção do PSD foi apanhada de surpresa pela decisão do deputado Joaquim Pinto Moreira de regressar ao Parlamento, após dois meses de suspensão do mandato depois de ter sido constituído arguido no âmbito da Operação Vórtex. “O pedido do deputado Pinto Moreira apanhou todos de surpresa. Não houve qualquer articulação prévia com a direção do partido”, revela ao Expresso fonte próxima do presidente do PSD. A comissão permanente do partido irá reunir-se na segunda-feira, sendo então “analisada a situação e tomada uma posição”, acrescenta a fonte.