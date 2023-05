Convenção do Bloco arranca com a luta contra a extrema-direita como mote: “Se eles globalizam o ódio, é nosso dever globalizar a esperança”

Ser “insubmisso”, “desobedecer ao poder”, resgatar “os espaços que a extrema-direita tenta ocupar”, como “o espaço de protesto”, “puxar o debate para os temas de que a extrema-direita não quer falar” e assim “disputar as classes populares”. Na sessão internacionalista que marca o pré-arranque da XIII Convenção do Bloco de Esquerda (o início oficial é este sábado), além de bloquistas intervieram os convidados brasileiro e francês. E a mensagem foi toda para o inimigo comum: a extrema-direita. “Se eles globalizam o ódio, é nosso dever globalizar a esperança”, atirou Guilherme Boulos, do PSOL, partido-irmão do Bloco no Brasil, num dos momentos de maior entusiasmo da noite.