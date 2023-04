"Este Governo acabou", Luís Montenegro pede rapidez a Marcelo e Costa: "Ou o Governo muda ou o país tem de mudar de Governo"

“No PSD estamos preparados para assumir responsabilidade governativas”, garantiu Montenegro, convicto de que “os portugueses, se forem chamados a escolher um governo novo, escolherão outro partido”. Em declarações aos jornalistas, o líder social-democrata insistiu sobretudo no que chama o “ desaparecimento” do primeiro-ministro

“ O Governo não pode ficar embrulhado em toda esta bagunça que tem envolvido a sua atividade ao longo destes 13 meses ”, afirmou Montenegro, que gostaria que “já tivesse acontecido” a conversa entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa que o Presidente disse, no sábado, que pretende ter. “Essa é uma decisão que neste momento só está na mão de duas pessoas: o primeiro-ministro e o Presidente da República”, respondeu o presidente do PSD quando foi questionado sobre se há razões para uma uma dissolução do Parlamento. Esta tarde, em Coimbra, o Presidente da República voltou a recusar falar sobre este caso.

“Estamos aqui para ser alternativa”, disse Montenegro, reconhecendo, contudo, que “o grande adversário do Governo é o próprio Governo”. Apontou as contradições do ministro das Infraestruturas, mas entende que a principal questão que “tem de ficar cabalmente esclarecida” é o recurso ao Sistema de Informações e Segurança (SIS) para a recuperação do computador do adjunto Frederico Pinheiro, depois de este ter sido exonerado.

“Os serviços de informação não estão à disposição fo Governo”, continuou o líder social-democrata, questionando: “O sr. Presidente da República já foi informado sobre o que andaram a fazer os serviços de informação? Foi o primeiro-ministro que deu a ordem?”

Nestas declarações, Montenegro começou por salientar a entrevista do presidente do PS, Carlos César, ao Público, em que este aconselha uma remodelação a António Costa: “Quando o presidente do PSafirma que este Governo tem de ser refrescaso está a assumir que aquilo que este Governo fez nestes 13 meses foi um falhanço.”