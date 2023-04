Respostas de Galamba aumentam polémica: oposição diz que ministro mentiu, César recomenda remodelação e Marcelo quer ouvir Costa

“Não estou em condições de ter acompanhado tudo, mas a primeira pessoa com quem vou falar é com o primeiro-ministro” - o Presidente da República, em dia de visita à Ovibeja, não tinha acompanhado a última cena do caso que envolve o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o agora seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, e que já envolve acusações de mentir ao Parlamento e dúvidas sobre o regular funcionamento das instituições, devido o recurso ao SIS.. Marcelo, ao contrário do que tantas vezes acontece, nao comentou a atualidade e deu sinal da gravidade da situação ao dizer que quer falar com António Costa.