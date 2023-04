Carlos César aconselha remodelação e avisa: "Governo tem de evitar casos como este, sob pena de ser penalizado quando houver eleições"

“O Governo tem de evitar casos como este, talvez usando maior rigor e maior disciplina, sob pena de ser penalizado quando houver eleições” - o aviso é de Carlos César, presidente do PS e o caso é o mais recente episódio sobre a TAP, envolvendo o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o agora seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro. “Penso que é uma situação um pouco caritcata e até imprópria no âmbito governamental, espero que seja ultrapassada”, disse o dirigente socialista, em entrevista à rúbrica Interesse Público, do diário Público, em que também como que aconselha uma remodelação.