Lula no 25 de abril: IL diz que Parlamento não pode receber "um aliado de Putin" nesse dia

"A Assembleia da República que convidou Zelensky para discursar em 21 de abril de 2022 não pode receber um aliado de Putin como Lula no 25 de Abril. E o Presidente da República que atribuiu a Ordem da Liberdade a Zelensky não pode estar confortável com a presença de um aliado de Putin como Lula na AR no 25 de Abril", escreveu Rui Rocha, este domingo, na rede social Twitter.

Hoje de manhã, o PSD, através do primeiro vice-presidente Paulo Rangel, instou o Governo a "tomar uma posição pública e formal" demarcando-se das declarações do Presidente brasileiro de que a União Europeia, a NATO (Aliança Atlântica) e os Estados Unidos estão a estimular a guerra na Ucrânia. A IL já tinha criticado que a sessão de boas vindas ao Presidente do Brasil no Parlamento português tivesse sido marcada para o mesmo dia da sessão solene do 25 de Abril (a primeira às 10:00, a segunda às 11:30) e anunciou que apenas se faria representar institucionalmente na sessão dedicada a Lula da Silva. O líder parlamentar, Rodrigo Saraiva, defendeu então que esta coincidência de datas significava "uma instrumentalização dessa data de liberdade" que representa o 25 de Abril para Portugal.