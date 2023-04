PSD quer Costa a demarcar-se da posição de Lula sobre guerra: “Portugal não pode pactuar com quem esquece que há um agressor e um agredido”

Desta vez, o PSD não deixou que fosse outro partido a tomar a dianteira e veio desafiar o Governo, através do primeiro-ministro e do ministro dos Negócios Estrangeiros, a “tomar posição pública e formal” contra as declarações do Presidente do Brasil que responsabiliza os EUA e a UE pela evolução da guerra na Ucrânia. Começando por deixar claro que o partido considera de “importância fundamental” a visita que Lula da Silva fará a Portugal na próxima semana, marcando presença na Assembleia da República no dia 25 de abril, o vice-presidente do PSD Paulo Rangel deu uma conferência de imprensa para deixar claro que “o PSD não pode deixar de discordar, criticar e lamentar as posições do Presidente do Brasil no que à Ucrânia diz respeito”.

“Nenhum país gostaria mais do que Portugal que o Brasil assumisse o papel de mediador [da guerra na Ucrânia] como potência mundial emergente que é”, afirmou o eurodeputado, acrescentando no entanto que Portugal “não pode pactuar” com quem “esquece que há um Estado agressor e um Estado agredido” e com isso “rasga os direitos mais sagrados do Direito Internacional”. “Portugal é membro da União Europeia e da NATO”, sublinhou Rangel, avisando – numa referência às declarações de Lula da Silva quando este disse que a UE e os EUA estão a “incentivar a guerra” – que “nós vemos, ouvimos e não podemos ignorar”. Razão pela qual desafia o Governo a, “respeitando a soberania do Brasil, não deixar de se demarcar desta posição” e “contraditar que a UE é hoje uma parte na guerra”.