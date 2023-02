“Lula não terá a vida facilitada em Portugal”, avisa Ventura. E promete “maior manifestação de sempre” contra visita de um chefe de Estado

André Ventura considera que o convite para o Presidente do Brasil discursar na sessão solene do 25 de Abril no Parlamento é “uma ofensa e uma provocação gratuita”. Esperando que “reine o bom senso”, o líder do Chega deixa um apelo ao presidente da Assembleia da República: se Lula da Silva tiver mesmo de falar no Parlamento, que tal discurso “não aconteça no dia maior da democracia portuguesa”. Em conferência de imprensa esta terça-feira na sede nacional do partido, em Lisboa, Ventura prometeu “a maior manifestação de sempre” contra a presença de um chefe de Estado no país.