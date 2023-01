Venha a nós o vosso reino: “católicos, judeus, ‘árabes’ e evangélicos” são bem-vindos no Chega, mas católicos progressistas ficam à porta

André Ventura já declarou em tempos que foi Deus quem lhe atribuiu a missão de mudar Portugal. Posteriormente, em setembro do ano passado, no XI Conselho Nacional, o líder do Chega insistiu que o partido nasceu para “salvar Portugal” e que foi esse o “mandato” que recebeu. E até teve uma visão na Batalha: “O comboio da história só passa uma vez por nós. Está a passar aqui neste momento. Eu vejo-o!”. Pelo caminho, também vai citando Santo Agostinho e São Paulo. Já nesta V Convenção Nacional, que termina este domingo em Santarém, declarou que abandonar a liderança agora, “ali mesmo na curva, quase, quase a ver a Terra Prometida”, não seria “desprendimento” mas “cobardia”. E prometeu “sangue, suor, lágrimas e muita fé” e até “toda a [sua] vida” pela missão que lhe terá sido confiada.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler