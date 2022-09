“Não vou desistir até ser primeiro-ministro”, promete Ventura, reconfirmado na liderança do Chega

Após ver a sua liderança reforçada com 97,2% dos votos numa moção de confiança, André Ventura teve outra visão: a do “comboio da história”. Em quase 40 minutos de discurso, desferiu ataques aos seus opositores internos e fez várias promessas. “Não vou desistir até ser primeiro-ministro de Portugal”, assegurou este domingo no Exposalão – Centro de Exposições, na Batalha, onde decorreram os dois dias do XI Conselho Nacional do Chega. “O comboio da história só passa uma vez por nós. Está a passar aqui neste momento. Eu vejo-o! É o enorme comboio da história. É um comboio que eu posso quase sentir com a minha mão e a minha transpiração”, garantiu. E lançou a pergunta: “Que partido seríamos nós se não apanhássemos esse comboio?”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler