A “loucura de amor” pelo líder e a vontade de suceder à “República dos Compadres”: Ventura já vislumbra a “Terra Prometida”

O primeiro dia da V Convenção Nacional do Chega foi ameno. O discurso de arranque pela voz do líder estava marcado para as 21h30, mas o início foi atrasado cerca de 30 minutos por falta de quórum: o auditório principal do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, ainda estava pouco preenchido, sensivelmente a um terço da capacidade, e assim continuou após a chegada de André Ventura – ao som das palmas dos delegados e da música apoteótica que sempre acompanha os eventos do partido.

