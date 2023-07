António Costa soube da notícia esta quarta-feira de manhã ao telefone e pela voz do Presidente, mas o anúncio do veto ao diploma do tempo de serviço dos professores apanhou o primeiro-ministro já no avião vindo de Timor: o tom da nota de Belém, com críticas e sugestões para ultrapassar a questão, surpreendeu Governo e PS – que se mostraram “perplexos" com alguns dos argumentos de Marcelo.

Ainda assim a ordem foi de silêncio, pelo menos até ao final do Conselho de Ministros desta quinta-feira: “O Presidente devolveu [o diploma] sem promulgação com uma nota que o Governo apreciou nas últimas horas”, sublinhou Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, no final da reunião.

A ministra garante que Belém “reconheceu o enquadramento do Governo e o diálogo” que tem tido a propósito do tema, e por isso avança: o diploma foi outra vez aprovado em Conselho de Ministros, com algumas “alterações” para ir de encontro às sugestões de Marcelo. E reforçou que as alterações foram feitas em “grande articulação entre o primeiro-ministro e o Presidente da República”, não fosse o país pensar que o clima entre os dois palácios continuava gelado devido ao caso Galamba.

“O fundamental é arranjar um mecanismo para acelerar as carreiras para os docentes e restantes carreiras da Administração Pública, reconhecendo o período de congelamento”, apontou Vieira da Silva.