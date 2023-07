Duarte Cordeiro: "No Governo não há nenhum problema com as declarações" de Adão e Silva

Um ministro mais político ao lado de dois outros que têm estado a ser colocados em causa. Duarte Cordeiro esteve esta noite na “Town Hall” da CNN, com João Galamba e Maria do Céu Antunes, para defender a ideia que o Governo está a trabalhar nos “problemas das pessoas” e “bastante unido e coeso”. União que se estende ao ministro da Cultura, que esta semana foi alvo da oposição e até do PS por ter criticado a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à Gestão da TAP. “No Governo não há nenhum problema com as declarações do colega”, respondeu.

Duarte Cordeiro foi mais longe, disse mesmo que “não há português que não considere que não tenha havido exageros na forma como a comissão de inquérito funcionou”, dando como exemplo as audições que “demoram a noite inteira”. “Não precisamos disso na nossa democracia”, disse.

Numa semana em que Pedro Adão e Silva tem estado debaixo de fogo por ter criticado o funcionamento da CPI, nomeadamente por ter dito que houve situações que contribuíram para a degradação da função política, o ministro do Ambiente saiu em sua defesa: “Ninguém põe em causa o trabalho, esforço e boa-vontade” dos deputados. “Não li desrespeito à CPI e nem aos deputados. Não devemos ficar demasiado sensíveis”, referiu, defendendo que devemos “viver com naturalidade” as divergências.