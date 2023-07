Deputadas do PS põem-se ao lado de Lacerda Sales nas críticas ao ministro da Cultura: “Foram declarações francamente infelizes”

Multiplicam-se as reações aos comentários do ministro da Cultura, que, numa entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias divulgada este domingo, equipara alguns dos deputados envolvidos na comissão parlamentar de inquérito à TAP a “uma espécie de procuradores do cinema americano de série B da década de 80”. A deputada do PS Alexandra Leitão afirmou “rever-se inteiramente” nas declarações do presidente da CPI, António Lacerda Sales, que já este domingo tinha dito à Lusa que as declarações do ministro da Cultura são uma "falta de respeito" e exigiu uma retratação. “Foram declarações francamente infelizes para um ministro da República”, afirmou a deputada na CNN. "Foram declarações que contribuíram muito pouco para a saúde das instituições democráticas" E acrescentou: "Acho que são declarações que um ministro da República não faria se não tivesse maioria absoluta, o que também nos deve levar a pensar. E diria mesmo que muitas das circunstâncias mais complexas que aconteceram na comissão foram proporcionadas por eventos que aconteceram no quadro do próprio Governo." Já Isabel Moreira recorreu ao Twitter para manifestar apoio à reação de António Lacerda Sales. “Muito bem”, escreveu a também deputada do PS.

Mais à esquerda, Pedro Filipe Soares recorreu à mesma rede social para acusar as declarações de Pedro Adão e Silva de serem uma forma de “desviar as atenções” de “mais um escândalo no Governo”. “Esta é a cultura da coordenação política do Governo: não resolve os seus próprios problemas nem os do país e acha que somos parvos”, escreve o deputado do Bloco de Esquerda que fez parte da CPI.