Galamba nega ter omitido documentos e acusa adjunto de lhe ter ocultado informação

O ministro acusa o agora seu ex-adjunto de lhe sonegar informação e justifica com isso a sua exoneração. “A propósito da exoneração de Frederico Pinheiro, esclarece-se que a mesma decorre do facto de o então adjunto ter repetidamente negado a existência de notas de reunião que eram solicitadas pela CPI, o que poderia ter levado a uma resposta errada à CPI por parte do Gabinete do MI”, lê-se no curto comunicado.

Galamba tenta, assim, conter este caso, que já levou PSD e Bloco de Esquerda a sugerir a sua saída do Governo caso se venha a comprovar que tentou “deliberadamente” omitir informação à CPI.