"Populismo tem um efeito pandémico", diz Costa, que acusa PSD de estar a "degradar" o ambiente político

Um forte ataque ao PSD, que acusa de estar a “degradar” o ambiente político, e um recado a Marcelo - ao dizer que a estabilidade governativa é hoje “seguramente” mais importante do que há um ano e 3 meses, quando houve eleições -, marcam o início da entrevista de António Costa à RTP, transmitida este domingo. Uma entrevista dada na qualidade de secretário-geral do PS, a propósito dos 50 anos do partido, e em que Costa usou o seu institucionalismo para não dar explicações sobre um dos assuntos da semana - a questão do parecer que, afinal, não existe sobre os despedimentos dos responsáveis da TAP. Um assunto sobre o qual toda a oposição (e mesmo o PS) já pediu que dê um esclarecimento. “Um primeiro-ministro deve manter uma postura institucional e estou aqui como secretário-geral do PS, não vou sair deste entendimento”, afirmou o líder socialista, atacando o presidente do PSD, Luís Montenegro, de estar a usar a comissão de inquérito à TAP como “arma de arremesso político”, o que não devia ser feito por “alguém que pretende ser primeiro-ministro”. “O Governo deve respeitar o funcionamento da comissão de inquérito, não deve estar a comentar depoimentos, nem documentos que são entregues ou não são entregues”, justificou António Costa, que voltou a defender que é preciso esperar pelo fim dos trabalhos da comissão para tirar conclusões e consequências “doa a quem doer”.

Recados a Marcelo Antes de entrar neste assunto, António Costa já tinha feito fortes ataques ao PSD, a propósito do que diz ser a luta contra os populismos. A entrevista começou, contudo, com uma defesa da estabilidade, que o primeiro-ministro considera que é “seguramente” mais importante hoje do que há um ano e 3 meses quando ocorreram eleições. “O país tem de estar focado no objetivo dos portugueses quando, nas eleições de há um ano e 3 meses, votaram pela estabilidade. Se isso era importante, agora com a guerra e com a crise energética, ainda é mais”, afirmou Costa, que também esteve na festa deste domingo à tarde, no Pavilhão Rosa Mota um momento de defesa da estabilidade e do cumprimento integral da legislatura. “Temos de nos habituar a respeitar a vontade dos cidadãos”, prosseguiu Costa, dois dias depois de o Presidente da República ter vindo, mais uma vez, assumir a possibilidade de dissolução do Parlamento.