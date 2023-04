Montenegro desfaz tabu: PSD não conta com o Chega para “apoio político” ou qualquer coligação

Está desfeito o tabu que Luís Montenegro insistia em não desfazer desde que foi entronizado presidente do PSD em julho do ano passado. “Quero garantir uma coisa aos portugueses: não vamos ter no Governo nem políticas nem políticos racistas, nem xenófobos, nem oportunistas, nem populistas – ou apoio político, se quiser”, disse o líder social-democrata em entrevista à CNN Portugal, que será difundida esta sexta-feira às 22h.

“Não vamos ter o apoio político de políticas ou políticos racistas, xenófobos, que tenham posições populistas, altamente demagógicas. E sobretudo eu não quero no meu Governo imaturidade e irresponsabilidade”, acrescentou Montenegro.

Quanto à inexistência de uma alternativa forte à direita, o líder do PSD contradiz o Presidente da República. “Há, há uma alternativa e eu sou a alternativa, com o meu partido. Isto é tão claro que mesmo o argumento que é utilizado – e que vale o que vale, já agora, diga-se de passagem – das sondagens induz precisamente que essa alternativa existe”, concretizou.