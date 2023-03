É "intolerável" que se mantenha diferença salarial de 11 % entre homens e mulheres, diz Costa

O primeiro-ministro considerou esta quarta-feira que tem existido progressos relevantes na igualdade entre homens e mulheres e que Portugal está nos primeiros lugares, mas classificou como intolerável que persista uma diferença salarial na ordem dos 11%. "A igualdade é um percurso que felizmente tem vindo a ser prosseguido, mas que tem de continuar, porque é um desafio nunca totalmente alcançado e ainda há muito a progredir", declarou o líder do executivo aos jornalistas, tendo ao seu lado a ministra da Ciência e do Ensino Superior, Elvira Fortunato.

Estas posições foram transmitidas por António Costa antes de participar num almoço com 100 mulheres cientistas, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa. Em termos de progressos, António Costa defendeu que o país "fez um enorme esforço ao nível das qualificações ao longo das últimas décadas".

"Hoje, em todos os níveis de formação superior, de licenciatura, de mestrado ou doutoramentos há uma maioria de mulheres, que têm um enorme peso em todas as áreas científicas, designadamente nas matemáticas. Tem também havido progressos nas áreas das engenharias, mas na tecnologia há um enorme caminho a percorrer, como na área digital", identificou. Neste contexto, António Costa defendeu as consequências das medidas de política que têm sido tomadas nos últimos anos, referindo-se então à presença de mais mulheres no parlamento, nas autarquias ou no Governo.

"Se aumentámos a participação das mulheres na vida política, deve-se ao facto de termos alterado a lei da paridade, exigindo-se 40% não só das candidaturas, como também no reposicionamento das mulheres nas listas, de forma a que não ocupem só os lugares de suplentes. Hoje temos um Governo com nove homens e nove mulheres como ministros e que é fruto desse processo que se alcançou", disse.