Ferreira Leite deixa alerta para Portugal não ser “Alentejo da Europa”, Montenegro confessa-se “convertido” sobre lei das quotas

Manuela Ferreira Leite esteve “para não vir” à sessão de encerramento do debate “Mulheres e o Mercado de Trabalho”, promovido pelo PSD, por “desconfiar” que o líder do partido a tinha convidado “pelo facto de ser mulher”. “Nunca aceitei nada” assente nesse pressuposto, disse, mas, esta terça-feira, abriu “uma exceção”. Luís Montenegro viria a reconhecer: “Eu pecador me confesso. É verdade que a convidei por ser mulher, mas não uma mulher qualquer. Esteve aqui na minha posição, como presidente do PSD, numa altura em que não havia nenhuma lei que o impusesse.”