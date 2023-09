Exclusivo Política “Ao contrário do que se costuma dizer, há um enorme interesse dos jovens pela Democracia e pelo 25 de Abril”

Em entrevista ao Expresso, Maria Inácia Rezola defende a importância de manter viva a história do 25 de Abril para que este não se transforme num “acontecimento olhado como pré-história pelas gerações mais novas”. A comissária executiva da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 Abril defende ainda que as várias datas como o 25 de Novembro não podem ser “dissociadas” da “construção do Portugal democrático”. “Todas fazem parte.” Veja o vídeo