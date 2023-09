Marisa Matias abre rentrée bloquista com críticas às "lágrimas de crocodilo" de António Costa sobre habitação

O tema da sessão internacionalista era “combater o neofascismo”, mas Marisa Matias preferiu discursar sobre a atual grande bandeira do Bloco: a habitação. No pré-arranque da rentrée bloquista – que decorre este fim-de-semana em Viseu –, a eurodeputada fugiu ao guião para atirar a António Costa e a Mário Centeno. Depois de criticar a falta de “políticas públicas” para a habitação em Portugal, Marisa Matias classificou como “lágrimas de crocodilo” as queixas de António Costa ao anúncio do Banco Central Europeu (BCE) de que as taxas de juro não iam descer, antes pelo contrário. “Agora, António Costa chora lágrimas de crocodilo, mas quando o BCE disse que para baixar inflação era preciso baixar salários, não discordou”.

Outro dos alvos de Marisa Matias foi Mário Centeno, a quem só “interessa o Excel”. Depois da análise do governador do Banco de Portugal à economia portuguesa, a eurodeputada acusa-o de “não querer ver” a “evidência” de que os portugueses estão a “empobrecer” devido ao aumento das taxas de juro no crédito à habitação. “Centeno tentou justificar a dizer que os portugueses lá iam pagando [os créditos à habitação], mas há mais de 200 mil famílias com taxas de esforço acima dos 50% dos seus rendimentos e famílias a cortar na alimentação, até na das crianças”. Perante esta realidade “particularmente grave”, Marisa Matias colocou a redução das taxas de juro e o reforço da habitação pública como “prioridades absolutas”.