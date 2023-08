PS assume "discordância política" com Marcelo e vai reconfirmar leis da Habitação sem alterações

“A discordância política é manifesta”, disse o líder parlamentar socialista em reação ao veto de Marcelo Rebelo de Sousa ao diploma da Habitação. Apesar de dizer que “respeita” a opinião do Presidente, o PS não vai procurar fazer alterações ao diploma nem vai procurar um consenso mais alargado no Parlamento, como pedido pelo PR, e vai limitar-se a reconfirmar a votação logo que os trabalhos retomem na Assembleia da República, em setembro.

“Respeitamos a discordância política do Presidente da República, mas reafirmamos a urgência na resposta à crise da habitação e iremos confirmar o diploma nos termos da Constituição, logo no início dos trabalhos parlamentares” , começou por dizer Eurico Brilhante Dias em declarações aos jornalistas, sublinhando que, se nem o Presidente, que é um constitucionalista por excelência, detetou problemas de constitucionalidade nas leis, a discordância é meramente política e, nesse sentido, não há alterações a fazer. “É o normal funcionamento das instituições”.

Além disso, Eurico Brilhante Dias considera que o consenso só não foi mais amplo por causa do “radicalismo” que reina tanto à direita como à esquerda, que impossibilitou um encontro a meio caminho. “O PS foi sempre o equilíbrio entre o radicalismo de mercado da direita e o radicalismo estatizante da esquerda”, disse, sublinhando que tem sido evidente que as soluções de mercado à direita não têm funcionado em matéria de políticas de habitação, da mesma forma que também não funcionaria uma solução à esquerda que não desse espaço para que os privados e as cooperativas fizessem o seu trabalho.

Para o PS, desde 2016 que o Governo de António Costa tem desenhado uma “política estrutural” em matéria de habitação, começando com a lei de bases, passando pelo reforço do parque habitacional público em articulação com os municípios, o reforço do IHRU e culminando nos mais de 2 mil milhões de euros previstos no PRR para habitação, que estão atualmente em execução. “O ‘Mais Habitação’ colocou a habitação no centro das prioridades e nasceu como resposta imediata conjuntural a um problema que tem raízes estruturais e tem respostas estruturais a serem desenhadas desde 2016”, disse, sublinhando ainda assim que não há soluções mágicas para um problema tão complexo.

Respondendo às críticas do PR sobre a insuficiência e ineficácia das medidas apresentadas, Brilhante Dias destacou desde logo que “não há bala de prata que resolva o problema de um dia para o outro”, sendo certo que este não é um problema exclusivo de Portugal ou da sociedade portuguesa. Assim, o PS vai reconfirmar a votação do diploma, sem fazer alterações pedidas pelo Presidente. Trata-se de uma “afronta”? Não, apenas “discordância política manifesta”.