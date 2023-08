Na antecipação da ‘rentrée’, Rui Rocha aposta em “baixar carga fiscal” e pede ao PSD que acompanhe “velocidade” dos liberais

Minutos antes do início da rentrée política, Rui Rocha partilhou algumas das bandeiras que a Iniciativa Liberal irá defender na segunda sessão legislativa. Baixar a carga fiscal é um destes objetivos traçados pelos liberais. “Quem agita a árvore tem de ficar com a maior parte do resultado de agitar a arvore, não pode ser o Estado a ficar com o resultado de agitar a arvore”, disse o líder da IL aos jornalistas, junto à praia de Armação de Pêra onde irá decorrer a terceira edição desta concentração do partido. Ao PSD, Rui Rocha lançou o “desafio” de acompanhar a IL na “velocidade” e “vontade”.

No novo ano político que se inicia em setembro, Rui Rocha quer mostrar o “compromisso” da IL para com o país e dar respostas aos portugueses “descrentes” e “zangados com António Costa”. Para isso, o partido vai aproveitar a rentrée para apresentar “10 compromissos para 10 anos para Portugal”. Além de uma carga fiscal mais reduzida, estes “compromissos” incluem outras “áreas prioritárias” como a gestão da água ou a habitação. “Temos um problema de escassez da água que se vai agravar. A IL vai apresentar soluções concretas como transportar a água em abundância para onde faz falta, rever a rede de barragens e fazer melhorias e construir novos equipamentos”, enumerou aos jornalistas.