Secretário-geral do PSD queixa-se à PGR: buscas foram “desproporcionais” e fizeram “devassa da vida privada”

“ Grande desproporcionalidade ” entre as buscas e o objeto da investigação, “ devassa da vida privada ” e falta de respeito “ pelos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade ”. É assim que o PSD reage - numa carta enviada à procuradora-geral da República (PGR), o secretário-geral do PSD - às buscas que a Polícia Judiciária e o Ministério Público fizeram esta quarta-feira às sedes do partido e às casas de alguns social-democratas, com Rui Rio à cabeça.

Numa carta enviada por Hugo Soares, atual secretário-geral do PSD (que já foi líder da bancada parlamentar social-democrata, e que até foi proscrito por Rui Rio) à Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, lê-se o que os social-democratas disseram ao longo do dia: que têm “total disponibilidade para prestar toda a colaboração com a investigação”, com “a transparência” e a “convicção de que no final se concluirá pela regularidade de toda a situação”. Mas também se leem várias críticas.

“Cumpre expressar o nosso entendimento de que as diligências ontem levadas a cabo enfermaram de grande desproporcionalidade entre os atos realizados ao abrigo do mandado de busca e o objeto da investigação, que, segundo o que foi publicitado, já teve inquirições de testemunhas e envolvidos”, escreve Hugo Soares.

Mais grave ainda: na conceção do PSD sobre “defesa dos direitos, liberdades e garantias” não é proporcional e adequado que “se desarrumem, sem aparente critério, as casas de cidadãos”, casos de Rui Rio e Hugo Carneiro, deputado e ex-secretário-geral adjunto do PSD.