Loading...

Partidos Suspeitas de peculato e abuso de poderes: Rui Rio diz estar “muito tranquilo”

A casa do ex-presidente do PSD, Rui Rio, está esta quarta-feira a ser alvo de buscas. Em causa estão suspeitas de crimes como peculato e abuso de poderes por uma alegada utilização indevida de dinheiro público na anterior gestão do PSD. Perante as buscas, Rui Rio disse estar “muito calmo e sereno”, segundo a repórter da SIC Márcia Gonçalves, que está na casa do ex-líder a acompanhar as buscas