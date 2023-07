Costa e as buscas da PJ: “Sempre concordei com Rui Rio: não devemos fazer julgamentos de tabacaria"

Depois de ter desvalorizado o facto de o ex-secretário de Estado da Defesa se ter demitido após ter sido constituído arguido na operação Tempestade Perfeita, da Polícia Judiciária, António Costa foi esta quarta-feira questionado sobre a falta de confiança dos cidadãos na política portuguesa e manteve a máxima já aplicada ao seu antigo secretário de Estado: deixar a justiça funcionar. Na Lituânia, a propósito da cimeira da NATO, Costa escusou-se a comentar o caso concreto das buscas na casa de Rui Rio e dirigentes do PSD, mas rejeitou que esteja a subestimar a gravidade dos casos de corrupção que estão a ser investigados e afirmou que prova disso é o “reforço de meios” que tem havido na PJ.

“Digo o mesmo que já disse no sábado: deixemos a justiça fazer o seu trabalho”, começou por dizer aos jornalistas, enumerando de seguida os vários “motivos” para os portugueses confiarem no sistema de justiça. Desde logo por causa do “grau de independência dos tribunais” e da “autonomia do Ministério Público”, que “não é tão elevado em país nenhum do mundo como é em Portugal”, mas também por causa do "quadro jurídico robusto que confere os meios legais necessários para que as autoridades possam agir". “Aqui, ninguém está acima da lei, seja um cidadão comum, seja o primeiro-ministro, seja quem for”, disse.