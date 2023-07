PJ faz buscas em casa de Rui Rio e na sede do PSD, por suspeita de peculato e abuso de poder

A Polícia Judiciária desencadeou esta manhã buscas na sede nacional do PSD e à casa do ex-presidente do PSD Rui Rio, visando diretamente a anterior liderança do partido. Haverá também investigação em curso a outros dirigentes e funcionários do partido, como o ainda deputado Hugo Carneiro, confirmou o Expresso. As suspeitas são de crimes como peculato e abuso de poderes, numa suspeita de utilização indevida de dinheiros públicos na anterior gestão do PSD.

As buscas foram confirmadas ao Expresso por fonte da PJ. Participam na operação investigadores da Unidade Nacional Contra a Corrupção e das direcorias de Lisboa e do Porto.

A direção atual do PSD, liderada por Luis Montenegro, emitiu entretanto uma nota breve confirmando as buscas (apontadas ao mandato de Rio, de 2018 a 2021) e garantindo “toda a colaboração”:

“O PSD confirma que a sede nacional e a sede distrital do Porto foram hoje objeto de buscas por parte da Polícia Judiciária. Segundo a informação das autoridades, a investigação em curso, visa factos que remontam ao período de 2018 a 2021. O PSD prestará toda a colaboração solicitada pelas autoridades judiciais.”

Segundo a CNN Portugal, o Ministério Público considera ter fortes indícios de crimes no exercício de cargos políticos, alegadamente através de um esquema de pagamento de ordenados a funcionários do PSD com verbas da Assembleia da República - sendo que, por lei, estas são exclusivamente destinadas a cargos de assessoria dos grupos parlamentares.

Uma das buscas desencadeadas, segundo apurou o Expresso, foi a casa da antiga assessora de imprensa de Rui Rio, Florbela Guedes - que já tinha sido ouvida pela investigação pelo mesmo motivo. O processo terá nascido em 2020, por denúncias internas, e deu origem à abertura de inquérito. O Ministério Público acredita que, como ex-deputado, Rio terá tido um conhecimento privilegiado do alegado esquema de financiamento ilícito do PSD, pactuando com o mesmo.

Apesar de a investigação estar relacionada com pagamentos via Grupo Parlamentar do PSD, ao que o Expresso apurou, ainda não houve qualquer diligência na Assembleia da República.

A equipa da PJ que desencadeou as buscas terá saído de Lisboa.